Нужна форма заказа рекламных услуг для сервиса рекламных обьявлений. можно использовать компонент Choroforms, virtuemart или любой другой.
Facebook SignUp & Login
Нужно сделать вход / регистрация на сайте социальной сети через Facebook.
Примерно как в Pinterest.com.
Присылайте детали в личные сообщения.
Заявки фрилансеров
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