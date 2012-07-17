Есть работающий интернет-магазин (около 2000 наименований товаров) необходимо доработать функционал сайта в соответствии с замечаниями. Опыт программирования различной сложности на Битрикс обязателен. Без предоплаты. Возможна оплата по выполнению пунктов ТЗ.
Требуется оптимизировать БД Modx.
Требуется провести полный технический аудит сайта для выявления причин, препятствующих продвижению сайта и устранить их. Сайт на Modx
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