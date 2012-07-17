Доработка магазина на престе

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки84 просмотра

ТЗ здесь http://www.sendspace.com/file/uuxuz9

Также нужны консультации, установка настройка модулей, временное сопровождение.

13 лет назад
t32174
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров