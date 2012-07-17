Экспорт данных из магазина

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки116 просмотров

Нужно доработать экспорт вывода некоторых данных.

Сам экспорт работает. Данные записываются в файл xsl

Нужно дописать запрос mysql, чтобы выводились нужные данные.

MySQL
13 лет назад
dmon-co
41 год
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 отзывов

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