Создание простого flash-ролика

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен17 заявок163 просмотра

Требуется написание простого ролика на flash по примеру tradeex.ru/ru/import.html

Бюджет - до 500 руб.

Оставляйте icq или skype для связи.

13 лет назад
adeptius
48 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Haruka25
Людмила 
42 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$17
1 день
Спасибо за работу! Flash ролик выполнен четко по ТЗ и в оговоренный срок. Буду обращаться еще.
Отличный заказчик - четкое ТЗ и моментальная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Haruka25
Людмила 
42 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад