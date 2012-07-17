Развитие и обслуживание портала.

Здравствуйте, господа программисты.

В поиске толкового программиста, который может взять мой сайт на обслуживание (бесперебойная работа, настройка, устранение ошибок в процессе работы), обслуживание на хостинге (Линукс), а также развитие, разработка и реализация его некоторых работающих и новых функциональных блоков.

Сайт сделан на Зенде, админка на Симфони. Возможен переход админки на собственный продукт, разработанный и реализованный на Зенде (отдельно оплачиваемая работа).

Проживание — Киев и Киевская область. Без вариантов! Личные встречи обязательны!

Серьёзное предложение для длительного сотрудничества.

сайт — http://statusclub.net