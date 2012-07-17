Есть,сайт,ссылка в приложении. логи что бы войти qwerty 123 Интегрирован форум Phpbb в сайт,нужно сделать следующие правки. 1. В форуме рядом со значком вресия для печати,есть конвертик,его убрать. ...
Развитие и обслуживание портала.
Здравствуйте, господа программисты.
В поиске толкового программиста, который может взять мой сайт на обслуживание (бесперебойная работа, настройка, устранение ошибок в процессе работы), обслуживание на хостинге (Линукс), а также развитие, разработка и реализация его некоторых работающих и новых функциональных блоков.
Сайт сделан на Зенде, админка на Симфони. Возможен переход админки на собственный продукт, разработанный и реализованный на Зенде (отдельно оплачиваемая работа).
Проживание — Киев и Киевская область. Без вариантов! Личные встречи обязательны!
Серьёзное предложение для длительного сотрудничества.
сайт — http://statusclub.net
Заявки фрилансеров
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