Создание сайта на UMI

Нужен флеш в шапке. Дизайн в прил. псд пришлю, когда договоримся. - Логотип должен переливаться типа как здесь: http://prom-alp.biz/ Но лучше т.е. поблёскивать буквы "пп" в слове групп. И сам значок логотипа слева - ...