Создание сайта на UMI

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки92 просмотра

Требуется программист для создания сайта на UMI. Дизайн готовый есть. Опыт работы и портфолио обязательны.

Просьба не беспокоить начинающих специалистов

13 лет назад
ajmalina
Аджмаль 
42 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров