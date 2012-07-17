Доработка магазина на VirtueMart (joomla)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок152 просмотра

Требуется корректировка работы

- корзины интернет магазина.

- ЧПУ

- Мета

Joomla
13 лет назад
petrovichus
Олег 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров