Здравствуйте, господа программисты. В поиске толкового программиста, который может взять мой сайт на обслуживание (бесперебойная работа, настройка, устранение ошибок в процессе работы), обслуживание на хостинге (Линукс), а также развитие, разработка и реализация ...
Сделать простой сайт на Worвpress
Сверстать несколько страниц сайта под WP, согласно макетам.
есть PSD всех макетов в слоях..
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