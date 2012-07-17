Сделать простой сайт на Worвpress

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок219 просмотров

Сверстать несколько страниц сайта под WP, согласно макетам.

есть PSD всех макетов в слоях..

WordPress
13 лет назад
amixen
Артем 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

booby
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
98 отзывов(-2)
13 лет назад
$50
1 день

Заявки фрилансеров

booby
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
98 отзывов(-2)
13 лет назад