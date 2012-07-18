Виджет с комментариями и отзывами

Виджет Комментарии будет использоваться на сайте vkino.com.ua и других кинотеатральных сайтах для оставления отзывов о фильмах.

Обращаю ваше внимание, что проект требует реализации его на принципах ООП с использованием Zend-фреймворка и высоким качеством кода, чтобы далее проект поддерживался и развивался нашими специалистами. Также в нем должна быть реализована функциаональность авторизации внешними сервисами (вконтакте, фейсбук, гугл).

Комментарии интегрируются на сайт как JS виджет (по аналогии с виджетами facebook, vkontakte, т.п.)

Хороший пример комментариев на который следует ориентироваться реализован на сайте LB.UA при просмотре любой из новостей.

Тезисно ТЗ:

- никакого процедурного кода, только ООП (ориентир на php5.3/5.4)

- доступ к БД через Zend_Db (mysql pdo) / Zend_Db_Select. _Table/_Row и т.п. _не_ использовать

- для вывода данных использовать шаблоны Zend_View; как вариант — рендеринг шаблонов на стороне клиента

- javascript framework: jQuery

- данные загружаются ajax' ом

- для каждого виджета передается строковой ID, которому будет соответствовать свой набор комментариев

- верстка div, оформление — CSS, _не_ использовать style=" bla-bla»

- авторизация социальными сервисами (анонимные комментарии не допускаются);

- режим работы: премодерация (комментарий после добавления скрывается), постмодерация (после добавления виден всем)

- не использовать zend_application

- конфигурация в php файле, не define' ами

- кеширование (memcached), zend-cache

- db — mysql, utf8

- именование файлов и классов — по аналогии с zf

- без фанатизма в архитектуре: не нужно размазывать все по мапперам, моделям, обойтись без орм, но в то же время не писать «быдлокод» вперемешку с sql.

В итоге:

виджет формы добавления комментария

виджет списка комментариев, постраничная разбивка, загрузка ajax' ом

админ страница со списком всех комментариев с постраничной разбивкой

действия:

пометить как скрытый

пометить как видимый

удалить

удалить все комментарии, оставленные пользователем

заблокировать пользователя