Здравствуйте. Требуется создать сайт с шахматами онлайн. Это уже третья попытка, первый не справился, второй пропал с предоплатой и недоделанной работой... Игра между двумя пользователями. Сама игра на php, ajax без флеш. ...
Виджет с комментариями и отзывами
Виджет Комментарии будет использоваться на сайте vkino.com.ua и других кинотеатральных сайтах для оставления отзывов о фильмах.
Обращаю ваше внимание, что проект требует реализации его на принципах ООП с использованием Zend-фреймворка и высоким качеством кода, чтобы далее проект поддерживался и развивался нашими специалистами. Также в нем должна быть реализована функциаональность авторизации внешними сервисами (вконтакте, фейсбук, гугл).
Комментарии интегрируются на сайт как JS виджет (по аналогии с виджетами facebook, vkontakte, т.п.)
Хороший пример комментариев на который следует ориентироваться реализован на сайте LB.UA при просмотре любой из новостей.
Тезисно ТЗ:
- никакого процедурного кода, только ООП (ориентир на php5.3/5.4)
- доступ к БД через Zend_Db (mysql pdo) / Zend_Db_Select. _Table/_Row и т.п. _не_ использовать
- для вывода данных использовать шаблоны Zend_View; как вариант — рендеринг шаблонов на стороне клиента
- javascript framework: jQuery
- данные загружаются ajax' ом
- для каждого виджета передается строковой ID, которому будет соответствовать свой набор комментариев
- верстка div, оформление — CSS, _не_ использовать style=" bla-bla»
- авторизация социальными сервисами (анонимные комментарии не допускаются);
- режим работы: премодерация (комментарий после добавления скрывается), постмодерация (после добавления виден всем)
- не использовать zend_application
- конфигурация в php файле, не define' ами
- кеширование (memcached), zend-cache
- db — mysql, utf8
- именование файлов и классов — по аналогии с zf
- без фанатизма в архитектуре: не нужно размазывать все по мапперам, моделям, обойтись без орм, но в то же время не писать «быдлокод» вперемешку с sql.
В итоге:
виджет формы добавления комментария
виджет списка комментариев, постраничная разбивка, загрузка ajax' ом
админ страница со списком всех комментариев с постраничной разбивкой
действия:
пометить как скрытый
пометить как видимый
удалить
удалить все комментарии, оставленные пользователем
заблокировать пользователя
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