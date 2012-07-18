Переработка сайта на Host CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка151 просмотр

Добрый день!

Необходим человек, работающий в Host CMS для переработки существующего сайта. Оставляйте свои заявки с портфолио, ТЗ и бюджет смогу огласить в течении дня в ЛС.

Спасибо!

13 лет назад
astonia
Илья 
33 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров