Спарсить базу контактов с одного сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт19 заявок155 просмотров

Сайт покажу в личку, инфа предоставлена на всех объектах по шаблону, то есть сложностей не возникнет.

Инфу нужно сохранить в какой нибудь экселевский формат.

13 лет назад
3aaaaaa3
Фёдор 
55 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров