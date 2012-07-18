Парсер lovelyshoes.net с автообновлением

нужен скрипт-парсера для оупенкарт магазина который скачает все товары с описанием и фото с сайта и будет периодически проверять наличие товара на складе, и если товара нет их надо удалить.А ещё нудно что бы он прибавлял к цене товара 10% или 20%

спарсить нужно всё что можно засунуть в магазин, вот пример эксель файла импорта Всё что можно , вот пример http://soloshopper.com/backup.xls

если всё пойдёт хорошо то нужно будет ещё 10-20 парсеров для магазина за отдельную плату