Виджет Комментарии будет использоваться на сайте vkino.com.ua и других кинотеатральных сайтах для оставления отзывов о фильмах. Обращаю ваше внимание, что проект требует реализации его на принципах ООП с использованием Zend-фреймворка и высоким качеством ...
Парсер lovelyshoes.net с автообновлением
нужен скрипт-парсера для оупенкарт магазина который скачает все товары с описанием и фото с сайта и будет периодически проверять наличие товара на складе, и если товара нет их надо удалить.А ещё нудно что бы он прибавлял к цене товара 10% или 20%
спарсить нужно всё что можно засунуть в магазин, вот пример эксель файла импорта Всё что можно , вот пример http://soloshopper.com/backup.xls
если всё пойдёт хорошо то нужно будет ещё 10-20 парсеров для магазина за отдельную плату
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно сделать примерно тоже самое для UCOZ http://www.cy-pr.com/forum/f49/t28684/ Конкретно интересует актеры, режиссёры и т.д.Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день! Необходим человек, работающий в Host CMS для переработки существующего сайта. Оставляйте свои заявки с портфолио, ТЗ и бюджет смогу огласить в течении дня в ЛС. Спасибо!Закрыт13 лет назад
Описание проекта: Необходимо выполнить небольшие доработки в Битриксе модуле Bexx.shop. (подробности после определения). И так же выполнять новые доработки в возникающие в процессе работы. В предложении вставляйте примерную цену и портфолио. Оплата по-часовая. ...Закрыт13 лет назад
Необходимо разработать систему внутренних платежей для сайта, пополнение баланса со многих платежных систем/ Сайт построен на joomlaВеб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
На сайте существуюет библиотека с пдф файлами. Нжно автоматически сделать подписи (штампы) в пдф на всех документахВеб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Сайт сделан на dle . Есть несколько таблиц с данными . Нужно написать скрипт, который будет передавать эти данные в форму отправки письма заказа.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Нужно поправить несколько моментов - сайт сдан несколько месяцев назад, и первый исполнитель уже не доступен. http://u.to/4WEsAg 1. Добавить под датой приветствие, видимой в случае авторизации - "Здравствуйте, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Необходим парсер видеоВеб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
ТЗ в приложении Главное - аккуратность работыЗакрыт13 лет назад