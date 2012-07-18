Несколько доработок сайта на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки127 просмотров

Нужно поправить несколько моментов - сайт сдан несколько месяцев назад, и первый исполнитель уже не доступен.

http://u.to/4WEsAg

1. Добавить под датой приветствие, видимой в случае авторизации - "Здравствуйте, Такой-то".

2. Если у товара отзывов 0, внизу, напишем: "Ваш отзыв будет первым!"

3. Поправить отображение сайта на iPad - фотки присоединены - не нужно чтобы кнопка корзина скруглялась и текст из нее вылазил.

По оплате:

- только рубли

- по факту

Joomla
13 лет назад
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Владимир 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

farout
Стас 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$15
1 день
Стас сделал все быстро и четко, регулярно на связи. Доброжелательный подход. Рекомендую.
Отзывчивый и приятный заказчик, на все вопросы спокойно и понятно отвечает. Своевременная оплата. Спасибо, обращайтесь еще

Заявки фрилансеров

farout
Стас 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад