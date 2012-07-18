Несколько доработок сайта на Joomla

Нужно поправить несколько моментов - сайт сдан несколько месяцев назад, и первый исполнитель уже не доступен.

http://u.to/4WEsAg

1. Добавить под датой приветствие, видимой в случае авторизации - "Здравствуйте, Такой-то".

2. Если у товара отзывов 0, внизу, напишем: "Ваш отзыв будет первым!"

3. Поправить отображение сайта на iPad - фотки присоединены - не нужно чтобы кнопка корзина скруглялась и текст из нее вылазил.

По оплате:

- только рубли

- по факту