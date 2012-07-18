Перенести сайт на Джумла

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок111 просмотров

требуется профи в joomla для переноса простого сайта , срок 2 дня, бюджет по договоренности

Joomla
13 лет назад
Roman325
Роман 
52 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров