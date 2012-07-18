На PHP акции голосование через несколько соцсетей

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Необходимо разработать PHP скрипт акций/конкурсов для голосования через соцсети (одноклассники, вконтакте, фейсбук, твиттер, LiveJournal, google+)

Необходимый функционал для акций

-Участник акции при регистрации может добавлять фото и текст (должна быть возможность управления доступом добавляют участников все зарегистрированные/только админы) Таким образом можно будет организовать как акцию, так и голосование

-должна быть индивидуальная страница для каждого участника акции, на которой должен быть виден URL, который участник акции сможет пиарить

-должна быть возможность оставлять комментарии к странице участника(возможность запрета комментариев)

-должна быть возможность голосования с использованием социальных сетей (одноклассники, вконтакте, фейсбук, твиттер, LiveJournal, google+)

-голоса из соц сетей должны складываться и выводиться как общее количество, так и по каждой соц сети отдельно

-должна быть общая страница/закладка где будет выводиться по каждому участнику Лого, имя участника, его общий балл. Должна быть возможность проголосвать прямо на ней

-должна быть страница/закладка, где будут выводиться общая информация о конкурсе/акции

-должна быть страница/закладка с правилами конкурса/акции

-должна быть страница/закладка с победителями конкурса/акции

-принимать участие в акции могут только зарегистрированные пользователия(интеграция с Community Builder)

-видят акцию все

Без предоплат. Готов на безопасную сделку.