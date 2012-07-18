WEBASYST Не работает корзина при оформлении заказа и вход в админку. Для оценки стоимости заказа дам все необходимые доступы.
На PHP акции голосование через несколько соцсетей
CMS Joomla!
Необходимо разработать PHP скрипт акций/конкурсов для голосования через соцсети (одноклассники, вконтакте, фейсбук, твиттер, LiveJournal, google+)
Необходимый функционал для акций
-Участник акции при регистрации может добавлять фото и текст (должна быть возможность управления доступом добавляют участников все зарегистрированные/только админы) Таким образом можно будет организовать как акцию, так и голосование
-должна быть индивидуальная страница для каждого участника акции, на которой должен быть виден URL, который участник акции сможет пиарить
-должна быть возможность оставлять комментарии к странице участника(возможность запрета комментариев)
-должна быть возможность голосования с использованием социальных сетей (одноклассники, вконтакте, фейсбук, твиттер, LiveJournal, google+)
-голоса из соц сетей должны складываться и выводиться как общее количество, так и по каждой соц сети отдельно
-должна быть общая страница/закладка где будет выводиться по каждому участнику Лого, имя участника, его общий балл. Должна быть возможность проголосвать прямо на ней
-должна быть страница/закладка, где будут выводиться общая информация о конкурсе/акции
-должна быть страница/закладка с правилами конкурса/акции
-должна быть страница/закладка с победителями конкурса/акции
-принимать участие в акции могут только зарегистрированные пользователия(интеграция с Community Builder)
-видят акцию все
Без предоплат. Готов на безопасную сделку.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Вобщем, все как всегда - макет непростой, .psd вежливая и удобная, справитесь - считайте постоянный клиент От Вас: хорошее знание верстки и Joomla (не столько джумлы, сколько ее ...Завершен13 лет назад
Требуется программист для написания браузерного приложения. Требование к приложению: 1. Приложение для 3х браузеров (IE, firefox, opera) 2. Произвести авторизацию по логину и паролю. 3. Выбор определенных событий ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо создать модуль\компонент "тендер" под Joomla 1.5.5. Общая идеология: 1. Участникам тендера рассылается письмо с приглашением на определенное время на участие в тендере и ссылкой 2. По клику участник переходит ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
требуется профи в joomla для переноса простого сайта , срок 2 дня, бюджет по договоренностиВеб-программирование10 заявокЗакрыт13 лет назад
Имеется шаблон 1-2 внешне устраивающие. (скажите какой движок лучше, может джумла?) цену и сроки пишите сразу тоже. http://osc.template-help.com/wt_24549/index.html http://livedemo00.template-help.com/wt_39728/index.html# Тематика сайта нерудные сыпучие строительные материалы. (песок, щебень, глина, грунт, керамзит ...Закрыт13 лет назад
Нужен скрипт системы проверки на плагиат, что бы хорошо внедрялся на сайт.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Добрый день! Необходимо добавить в форму обратной связи http://xn----gtbd6abawidg.xn--p1ai/form1/index1.php возможность оправки файла вложением. Какова стоимость работы?Веб-программирование9 заявокЗакрыт13 лет назад
Создать на домене remont-deshevle.ru поддомен и перенести на него сайт dom-deshevle.ru и внести необходимые правки. Сделать надо сегодня к вечеру. Пишите вашу цену и контакты для оперативной связи. Подробное ТЗ прицеплю чуть ...Завершен13 лет назад
Сайт покажу в личку, инфа предоставлена на всех объектах по шаблону, то есть сложностей не возникнет. Инфу нужно сохранить в какой нибудь экселевский формат.Веб-программирование19 заявокЗакрыт13 лет назад