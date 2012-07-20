Верстка и натяжка на Joomla

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок117 просмотров

Вобщем, все как всегда - макет непростой, .psd вежливая и удобная, справитесь - считайте постоянный клиент

От Вас:

хорошее знание верстки и Joomla (не столько джумлы, сколько ее стандартных модулей)

валидный код - не пройдет проверку - скинем сумму

HTML5, CSS3 приветствуется

- из самого сложного на макете - верстка топменю

От нас:

своевременная оплата

ТЗ с уточнениями

поддержка 15/7

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HTMLJoomla
13 лет назад
fedorovlab
Сергей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

WeGeeks
Сергей 
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
201 отзыв(-5)
13 лет назад
$40
2 дня
Быстро.Качественно. Настоящий мастер своего дела. Впредь буду обращаться еще.
Все отлично, задача дана четкая, всегда на связи. с оплатой никаких проблем!

Заявки фрилансеров

WeGeeks
Сергей 
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
201 отзыв(-5)
13 лет назад