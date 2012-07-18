нужен скрипт-парсера для оупенкарт магазина который скачает все товары с описанием и фото с сайта и будет периодически проверять наличие товара на складе, и если товара нет их надо удалить.А ещё нудно что бы он ...
Браузерное приложение
Требуется программист для написания браузерного приложения.
Требование к приложению:
1. Приложение для 3х браузеров (IE, firefox, opera)
2. Произвести авторизацию по логину и паролю.
3. Выбор определенных событий на сайте.
Более подробное описание в личке.
Заявки фрилансеров
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