Браузерное приложение

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  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки133 просмотра

Требуется программист для написания браузерного приложения.

Требование к приложению:

1. Приложение для 3х браузеров (IE, firefox, opera)

2. Произвести авторизацию по логину и паролю.

3. Выбор определенных событий на сайте.

Более подробное описание в личке.

13 лет назад
FrolovMax
Максим 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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