CMS Joomla! Необходимо разработать PHP скрипт акций/конкурсов для голосования через соцсети (одноклассники, вконтакте, фейсбук, твиттер, LiveJournal, google+) Необходимый функционал для акций -Участник акции при регистрации может добавлять фото и текст (должна быть ...
- $150Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $60
CMS Joomla! Необходимо разработать PHP скрипт акций/конкурсов для голосования через соцсети (одноклассники, вконтакте, фейсбук, твиттер, LiveJournal, google+) Необходимый функционал для акций -Участник акции при регистрации может добавлять фото и текст (должна быть возможность управления доступом ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $150
Необходимо написать с PHP скрипт, который будет выгружать Закупки/каталоги/товары в соц.сети (Одноклассники, Вконтакте, Фейсбук) 1. Одноклассники и вконтакте полная выгрузка. 2. Фейсбук выгрузка нескольких фото, по выбору пользователя и краткое описание. 3. Иметь возможность выгрузить сразу и ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $60
Необходимо разработать парсер каталогов/товара для сайта на CMS Joomla ПО должно иметь следующие функции 1. Так как объем данных для обработки большой, то обработка должна идти через прокси-анонимайзеры. 2. Парсинг списка каталогов с подробностями. Добавление ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад