Необходимо разработать парсер каталогов/товара для сайта на CMS Joomla ПО должно иметь следующие функции 1. Так как объем данных для обработки большой, то обработка должна идти через прокси-анонимайзеры. 2. Парсинг списка каталогов с подробностями. Добавление ...