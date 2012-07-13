lottol

Алекс lottol

 
42 годаРоссия/Тольятти
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • На PHP голосование через несколько соц. сетей

    $150

    CMS Joomla! Необходимо разработать PHP скрипт акций/конкурсов для голосования через соцсети (одноклассники, вконтакте, фейсбук, твиттер, LiveJournal, google+) Необходимый функционал для акций -Участник акции при регистрации может добавлять фото и текст (должна быть ...

    PHPJoomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • На PHP акции голосование через несколько соцсетей

    $60

    CMS Joomla! Необходимо разработать PHP скрипт акций/конкурсов для голосования через соцсети (одноклассники, вконтакте, фейсбук, твиттер, LiveJournal, google+) Необходимый функционал для акций -Участник акции при регистрации может добавлять фото и текст (должна быть возможность управления доступом ...

    PHPJoomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • PHP выгрузка в соцсети

    $150

    Необходимо написать с PHP скрипт, который будет выгружать Закупки/каталоги/товары в соц.сети (Одноклассники, Вконтакте, Фейсбук) 1. Одноклассники и вконтакте полная выгрузка. 2. Фейсбук выгрузка нескольких фото, по выбору пользователя и краткое описание. 3. Иметь возможность выгрузить сразу и ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработать парсер на PHP для сайта CMS Joomla

    $60

    Необходимо разработать парсер каталогов/товара для сайта на CMS Joomla ПО должно иметь следующие функции 1. Так как объем данных для обработки большой, то обработка должна идти через прокси-анонимайзеры. 2. Парсинг списка каталогов с подробностями. Добавление ...

    PHPJoomlaСайт на Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
vergini
28 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$60
10 баллов
10 лет назад
Разработать парсер на PHP для сайта CMS Joomla
Все хорошо
Работа выполнена профессионально и качественно. Будем сотрудничать и по другим проектам
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