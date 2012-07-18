Требуется помощь по Joomla 2.5

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки126 просмотров

Версия Joomla 2.5, на сайте имеется 3 модуля вывода баннеров – в шапке, в левом сайтбаре и в футере (из стандартного компонента баннеров). Баннеров всего 9 штук (будет больше) по 3 баннера одного брокера. Требуется модернизировать компонент так, чтобы была :

1) Синхронизация показов трех баннеров одного брокера

2) Показ одинаковых баннеров не менее 5 раз пользователю, после чего обновление (нужны гибкие настройки, 1показ, 3 показа, 5 показов и т.д.)

Joomla
13 лет назад
superKest
40 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

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