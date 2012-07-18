Требуется помощь по Joomla 2.5

Версия Joomla 2.5, на сайте имеется 3 модуля вывода баннеров – в шапке, в левом сайтбаре и в футере (из стандартного компонента баннеров). Баннеров всего 9 штук (будет больше) по 3 баннера одного брокера. Требуется модернизировать компонент так, чтобы была :

1) Синхронизация показов трех баннеров одного брокера

2) Показ одинаковых баннеров не менее 5 раз пользователю, после чего обновление (нужны гибкие настройки, 1показ, 3 показа, 5 показов и т.д.)