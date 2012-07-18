Создать сайт на Джумла

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт17 заявок150 просмотров

создать сайт на джумла, несколько страниц, есть готовая верстка html + css, несколько модулей кастом хтмл, 3 модуля обратной связи.

если есть вопросы пишите в скайп brndcrte

CSSHTMLJoomla
13 лет назад
BrndCrte
49 лет
16 лет в сервисе
Был
8 дней назад

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