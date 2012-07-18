Создать сайт на Джумла

Версия Joomla 2.5, на сайте имеется 3 модуля вывода баннеров – в шапке, в левом сайтбаре и в футере (из стандартного компонента баннеров). Баннеров всего 9 штук (будет больше) по 3 баннера одного брокера. Требуется ...