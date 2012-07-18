Парсер сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок188 просмотров

Необходимо написать парсер сайта findanime.ru, который будет собирать определенную информацию, классифицировать ее как указано в ТЗ и размещать на другом сайте(сайте сделанном на Joomla). Подробности ТЗ, сроки и метод оплаты оговорим.

Бюджет в районе 150-200USD.

Joomla
13 лет назад
drayvs
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров