Нужно расширить возможности js скрипта

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Закрыт4 заявки148 просмотров

Нужно реализовать возможность запуска неограниченнного количества прогресс баров c разными данными строки var progress на одной html странице. В данный момент, насколько я понимаю, более одного запустить нельзя. Подробности в архиве, в папке template.

Аська: 618595658

HTMLJavaScript
13 лет назад
mixajlova_aleksa
Александра 
34 года
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

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