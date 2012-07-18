Скрипт для постинга видео на страницу vkontakte

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки94 просмотра

Нужен скрипт, который добавляет видео с сайта на страницу пользователя vkontakte. Так-же, важно, чтобы можно было получить количество просмотров добавленного видео.

13 лет назад
deepwatershark
Юрий 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров