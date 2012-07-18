RDP через браузер

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Закрытнет заявок131 просмотр

Есть сайт на битрексе. В него надо встроить функцию, которая позволяла бы запускать RDP приложение через страницу этого сайта. На сервере может стоять либо 2008/2003 WinServer

13 лет назад
porochkin
Дмитрий 
41 год
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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