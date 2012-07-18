PHP: разработка сервиса проверки анонимности

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  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки132 просмотра

Здравствуйте. Необходимо написать копию сервиса проверки анонимности представленного на этом сайте: http://tinyurl.com/7qzv7eq

Возможности скрипта должны быть такие же, как и там (легкая и расширенная проверка). Скрипт должен полностью работать, как на Windows, так и Linux сервере.

LinuxPHP
13 лет назад
Net-Fresh
40 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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