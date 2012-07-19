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Нужен php скрипт под cron
Нужен не сложный по сути скрипт для запуска через cron для автоматического обновления части контента html страниц.
Пути:
xxxx.xxx/- тут лежат файлы в формате *.html, которые и нужно обновлять.
xxxx.xxx/ update_script/ — тут лежит файл скрипта
xxxx.xxx/ update_ content/ — тут лежат файлы с содержимым для обновления в формате *.txt
Обязательно ознакомьтесь о путях в скрипте от хостера: http://www.radiushost.ru/ru/help/934/935/940.html#940
Принцип работы:
Крон запускает скрипт, который ищет в корневой директории файлы в формате *.html, далее в них ищет метки по которым он будет ориентироваться и в случайном режиме будет обновлять содержимое *.html файлов.
Пример метки:
html код , где и постоянная, а 5-ти значный код, переменная. 5-ти значный код является идентификатором области замены и файла, из которого будет забираться контент, который в данном случае будет выглядеть так: 0001–10.txt. Все источники для обновления контента будут лежать в директории update_ content/
Теперь рассмотрим нюанс с текстовыми файлами в директории update_ content/. Первые 5 цифр – это, как уже было выше обозначено, идентификатор, а 2 последних это обозначение номера варианта. Учитывая то, что скрипт должен обновлять контент по соответствующей метке в случайном порядке, ему нужны варианты. В частности, для метки html код , в папке update_ content/ будут лежать несколько вариантов файлов контента, которые будут выглядеть следующим образом: 00010–00.txt, 00010–01.txt, 00010–02.txt, 00010–03.txt. Вариантов может быть 10 от 00010–00.txt до 00010–99.txt. Либо можно продумать разбивку вариантов в одном текстовом файле, это уже как будет удобнее делать.
При разработке скрипта стоит учитывать, что областей для замены может быть больше одна, то есть в папке update_script/ может лежать более одного подобного скрипта, равно как и контента для обновления в папке xxxx.xxx/ update_ content/
Всё, что не понятно спрашиваем в icq 621618882
Указывайте стоимость и сроки работы.
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