Нужно реализовать возможность запуска неограниченнного количества прогресс баров c разными данными строки var progress на одной html странице. В данный момент, насколько я понимаю, более одного запустить нельзя. Подробности в архиве, в папке template. ...
PHP: разработка серверного онлайн прокси-чекера
Здравствуйте. Необходимо написать копию прокси-чекера представленного на этом сайте: http://tinyurl.com/7xzd78c
Возможности скрипта должны быть такие же + нужно добавить ограничение на количество проверяемых прокси серверов (не больше 2000 за раз) и многопоточность, что бы чекер выполнял проверку быстро и не приходилось долго ждать. Скрипт должен полностью работать, как на Windows, так и Linux сервере.
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