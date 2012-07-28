PHP: разработка серверного онлайн прокси-чекера

Здравствуйте. Необходимо написать копию прокси-чекера представленного на этом сайте: http://tinyurl.com/7xzd78c

Возможности скрипта должны быть такие же + нужно добавить ограничение на количество проверяемых прокси серверов (не больше 2000 за раз) и многопоточность, что бы чекер выполнял проверку быстро и не приходилось долго ждать. Скрипт должен полностью работать, как на Windows, так и Linux сервере.