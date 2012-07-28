PHP: разработка серверного онлайн прокси-чекера

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки115 просмотров

Здравствуйте. Необходимо написать копию прокси-чекера представленного на этом сайте: http://tinyurl.com/7xzd78c

Возможности скрипта должны быть такие же + нужно добавить ограничение на количество проверяемых прокси серверов (не больше 2000 за раз) и многопоточность, что бы чекер выполнял проверку быстро и не приходилось долго ждать. Скрипт должен полностью работать, как на Windows, так и Linux сервере.

LinuxPHP
13 лет назад
Net-Fresh
40 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

efimov397
Сергей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
18 отзывов
13 лет назад
$300
5 дней
Хороший человек, можно иметь дело.
Интересная работа, быстрая оплата, заказчик что надо:)

Заявки фрилансеров

efimov397
Сергей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
18 отзывов
13 лет назад