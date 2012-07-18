Скрипт отправки массива данных и генерации CSV.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок146 просмотров

Приветствую всех.

Необходимо составить скрипт на php, который будет обрабатывать введённые оператором в веб-форму данные, сохранять в заданном формате в *.csv и загружать на ftp-сервер.

Фирма работает с союзом потребителей - pallada.com, а для упрощения приёма платежей необходим небольшой скрипт.

Принцип такой: приходит человек опатить коммунальные услуги, фирма вписывает данные и отправляет в союз потребителей.

Архитектура следующая: при получении платежа от клиента, следует отправить HTTP-запрос следующего формата:

https://pallada.com/partners/onlinereport.php?login={Login}&password={Password}&store_id={Store ID}&pallada_id={Pallada ID}&order_id={Order ID}&amount={Amount}&volume={Volume}&date={YYYY-MM-DD}&currency={Currency}&comments={Comments}

Где:

{Login} - логин

{Password} - пароль

{Store ID} - ID магазина

{Pallada ID} - номер участника

{Order ID} - номер транзакции, доступный участнику Паллады при платеже (макс. 128 символов)

{Amount} - сумма, которую проплатил клиент

{Volume} - сумма, которую мы отправляем в Палладу

{YYYY-MM-DD} - дата транзакции

{Comments} - комментарий любой текст, необазятельный параметр

Например, если 11 мая участник с ID 4007395543 оплатил $500, из которых Палладе положено $25, а номер транзакции был 483333333, запрос должен выглядеть следующим образом:

https://pallada.com/partners/onlinereport.php?login={Login}&password={Password}&store_id={Store ID}&pallada_id=4007395543&order_id=483333333&amount=500.00&volume=25.00&currency=USD&date=2012-05-11

При удачном завершении операции сервер ответит: ACCETPED.

Кроме того, скрипт должен сохранять CSV-файлы на ftp://pallada.com. Имена файлов - время генерации файла, уникальные имена; формат записи:

{Store ID},{Pallada ID},{Order ID},{Amount},{Volume},{YYYY-MM-DD},USD,{Comments}

Кто готов взяться за написание; сроки, вилка цен, понимание необходимости последующих косметических правок.

PHP
13 лет назад
braveheart
Александр 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • PHP: разработка сервиса проверки анонимности

    $100

    Здравствуйте. Необходимо написать копию сервиса проверки анонимности представленного на этом сайте: http://tinyurl.com/7qzv7eq Возможности скрипта должны быть такие же, как и там (легкая и расширенная проверка). Скрипт должен полностью работать, как на Windows, так и ...

    LinuxPHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • PHP: разработка серверного онлайн прокси-чекера

    $100

    Здравствуйте. Необходимо написать копию прокси-чекера представленного на этом сайте: http://tinyurl.com/7xzd78c Возможности скрипта должны быть такие же + нужно добавить ограничение на количество проверяемых прокси серверов (не больше 2000 за раз) и многопоточность, что бы ...

    LinuxPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужно расширить возможности js скрипта

    Нужно реализовать возможность запуска неограниченнного количества прогресс баров c разными данными строки var progress на одной html странице. В данный момент, насколько я понимаю, более одного запустить нельзя. Подробности в архиве, в папке template. ...

    HTMLJavaScript
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен php скрипт под cron

    Нужен не сложный по сути скрипт для запуска через cron для автоматического обновления части контента html страниц. Пути: xxxx.xxx/- тут лежат файлы в формате *.html, которые и нужно ...

    HTMLPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Парсер сайта

    $250

    Необходимо написать парсер сайта findanime.ru, который будет собирать определенную информацию, классифицировать ее как указано в ТЗ и размещать на другом сайте(сайте сделанном на Joomla). Подробности ТЗ, сроки и метод оплаты оговорим. Бюджет в ...

    Joomla
    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • RDP через браузер

    Есть сайт на битрексе. В него надо встроить функцию, которая позволяла бы запускать RDP приложение через страницу этого сайта. На сервере может стоять либо 2008/2003 WinServer

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Убрать ошибки в Vamshop

    $50

    Исправить нужно что-то с почтой не коректно отсылаются письма тюе вместо емейла клиента проставляеться емейл магазина Что-то с константами как исправить ссылка есть и третее поменять в накладных валюту в ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад