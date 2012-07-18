Скрипт отправки массива данных и генерации CSV.

Приветствую всех.

Необходимо составить скрипт на php, который будет обрабатывать введённые оператором в веб-форму данные, сохранять в заданном формате в *.csv и загружать на ftp-сервер.

Фирма работает с союзом потребителей - pallada.com, а для упрощения приёма платежей необходим небольшой скрипт.

Принцип такой: приходит человек опатить коммунальные услуги, фирма вписывает данные и отправляет в союз потребителей.

Архитектура следующая: при получении платежа от клиента, следует отправить HTTP-запрос следующего формата:

https://pallada.com/partners/onlinereport.php?login={Login}&password={Password}&store_id={Store ID}&pallada_id={Pallada ID}&order_id={Order ID}&amount={Amount}&volume={Volume}&date={YYYY-MM-DD}¤cy={Currency}&comments={Comments}

Где:

{Login} - логин

{Password} - пароль

{Store ID} - ID магазина

{Pallada ID} - номер участника

{Order ID} - номер транзакции, доступный участнику Паллады при платеже (макс. 128 символов)

{Amount} - сумма, которую проплатил клиент

{Volume} - сумма, которую мы отправляем в Палладу

{YYYY-MM-DD} - дата транзакции

{Comments} - комментарий любой текст, необазятельный параметр

Например, если 11 мая участник с ID 4007395543 оплатил $500, из которых Палладе положено $25, а номер транзакции был 483333333, запрос должен выглядеть следующим образом:

https://pallada.com/partners/onlinereport.php?login={Login}&password={Password}&store_id={Store ID}&pallada_id=4007395543&order_id=483333333&amount=500.00&volume=25.00¤cy=USD&date=2012-05-11

При удачном завершении операции сервер ответит: ACCETPED.

Кроме того, скрипт должен сохранять CSV-файлы на ftp://pallada.com. Имена файлов - время генерации файла, уникальные имена; формат записи:

{Store ID},{Pallada ID},{Order ID},{Amount},{Volume},{YYYY-MM-DD},USD,{Comments}

Кто готов взяться за написание; сроки, вилка цен, понимание необходимости последующих косметических правок.