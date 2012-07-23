JS найти элементы и отметить их (чекбокс)

На странице много таких элементов с чекбоксами:

Футболка со слоном

Нужно реализовать поиск по названию (текст в

) и отмечание чекбоксов этих элементов.

Например: вводим в текстовое поле слово "Футболка", нажимаем кнопку отметить. Скрипт проходит по всем элементам и находит те, где встречается слово футболка, отмечает чекбоксы.

Это нужно сегодня.