Требуется разработчик для создания интернет-магазина с нестандартным функционалом.
JS найти элементы и отметить их (чекбокс)
На странице много таких элементов с чекбоксами:
Футболка со слоном
Нужно реализовать поиск по названию (текст в
) и отмечание чекбоксов этих элементов.
Например: вводим в текстовое поле слово "Футболка", нажимаем кнопку отметить. Скрипт проходит по всем элементам и находит те, где встречается слово футболка, отмечает чекбоксы.
Это нужно сегодня.
Выбранный исполнитель
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