JS найти элементы и отметить их (чекбокс)

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Завершен4 заявки153 просмотра

На странице много таких элементов с чекбоксами:

    • Футболка со слоном

    Нужно реализовать поиск по названию (текст в

    ) и отмечание чекбоксов этих элементов.

    Например: вводим в текстовое поле слово "Футболка", нажимаем кнопку отметить. Скрипт проходит по всем элементам и находит те, где встречается слово футболка, отмечает чекбоксы.

    Это нужно сегодня.

    JavaScript
    13 лет назад
    keith284487
    Кирилл 
    40 лет
    18 лет в сервисе
    Был
    4 года назад

    Выбранный исполнитель

    Jason_Bourne
    Марк 
    44 года
    20 лет в сервисе
    Был
    10 лет назад
    13 лет назад
    $20
    1 день
    Очень быстро реализовал.:)
    Спасибо за отзыв. И за своевременную оплату

    Заявки фрилансеров

    Jason_Bourne
    Марк 
    44 года
    20 лет в сервисе
    Был
    10 лет назад
    13 лет назад