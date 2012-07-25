Разработка оптового интернет-магазина

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен29 заявок281 просмотр

Требуется разработчик для создания интернет-магазина с нестандартным функционалом.

13 лет назад
Starkov_Vladimir
Владимир 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

sergiuc
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 дней назад
13 лет назад
$1000
5 дней
Огромное спасибо за выполненную работу. Сергей однозначно лучший исполнитель. Можно рекомендовать как настоящего профессионала, ответственно относящегося ко всем этапам работы, начиная от проектирования и заканчивая тестированием. Всегда находится на связи, предлагает нестандартные и грамотные решения для реализации проекта. Работает до полного "Удовлетворения" заказчика. P.S. Если у Вас сложный, нестандартный проект - не тратьте время на поиски исполнителя, а сразу обращайтесь к Сергею и Вы не пожалеете.
Владимир прекрасный заказчик. Задача была сформулирована крайне четко, что позволило выполнять проект в срок. С платой никаких задержек, получил деньги сразу после проверки работы. Общение приятное, на все реагирует спокойно и объясняет что именно не устраивает. Надеюсь еще будем сотрудничать, у меня остались одни позитивные впечатления.

Заявки фрилансеров

sergiuc
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 дней назад
13 лет назад