Starkov_Vladimir

Владимир прекрасный заказчик. Задача была сформулирована крайне четко, что позволило выполнять проект в срок. С платой никаких задержек, получил деньги сразу после проверки работы. Общение приятное, на все реагирует спокойно и объясняет что именно не устраивает.
Надеюсь еще будем сотрудничать, у меня остались одни позитивные впечатления.
Огромное спасибо за выполненную работу. Сергей однозначно лучший исполнитель. Можно рекомендовать как настоящего профессионала, ответственно относящегося ко всем этапам работы, начиная от проектирования и заканчивая тестированием. Всегда находится на связи, предлагает нестандартные и грамотные решения для реализации проекта. Работает до полного "Удовлетворения" заказчика.
P.S. Если у Вас сложный, нестандартный проект - не тратьте время на поиски исполнителя, а сразу обращайтесь к Сергею и Вы не пожалеете.