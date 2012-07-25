Starkov_Vladimir

Владимир Starkov_Vladimir

 
37 летРоссия/Екатеринбург
11 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
sergiuc
Сергей 
39 летМолдова
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
$1000
10 баллов
11 лет назад
Разработка оптового интернет-магазина
Владимир прекрасный заказчик. Задача была сформулирована крайне четко, что позволило выполнять проект в срок. С платой никаких задержек, получил деньги сразу после проверки работы. Общение приятное, на все реагирует спокойно и объясняет что именно не устраивает. Надеюсь еще будем сотрудничать, у меня остались одни позитивные впечатления.
Огромное спасибо за выполненную работу. Сергей однозначно лучший исполнитель. Можно рекомендовать как настоящего профессионала, ответственно относящегося ко всем этапам работы, начиная от проектирования и заканчивая тестированием. Всегда находится на связи, предлагает нестандартные и грамотные решения для реализации проекта. Работает до полного "Удовлетворения" заказчика. P.S. Если у Вас сложный, нестандартный проект - не тратьте время на поиски исполнителя, а сразу обращайтесь к Сергею и Вы не пожалеете.
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