Требуется разработчик для создания интернет-магазина с нестандартным функционалом.
Разработка личного кабинета
Здравствуйте, уважаемые профессионалы!
Требуется разработка личного кабинета пользователя.
1. Регистрация пользователя
2. После регистрации пользователь получает свою реферальную ссылку.
3. Возможность переписки личными сообщениями между рефералами.
4. Группирование пользователей в реферальные ячейки.
5. И основное! - пользователь1 совершает действие в отношении пользователя2 и ставит "галочку", что действие совершено, после чего пользователь2 ставит ответную галочку, тем самым подтверждая что действие действительно совершено. После того как с обоих сторон поставлены галочки, то действие является совершенным.
Возможность в пункте 5 загружать фото-изображения, также подтверждающие действие.
Кто готов взяться за разработку подобного приложения, отпишитесь пожалуйста, все более детально обсудим в личных сообщениях.
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