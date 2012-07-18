Здравствуйте, уважаемые профессионалы!

Требуется разработка личного кабинета пользователя.

1. Регистрация пользователя

2. После регистрации пользователь получает свою реферальную ссылку.

3. Возможность переписки личными сообщениями между рефералами.

4. Группирование пользователей в реферальные ячейки.

5. И основное! - пользователь1 совершает действие в отношении пользователя2 и ставит "галочку", что действие совершено, после чего пользователь2 ставит ответную галочку, тем самым подтверждая что действие действительно совершено. После того как с обоих сторон поставлены галочки, то действие является совершенным.

Возможность в пункте 5 загружать фото-изображения, также подтверждающие действие.

Кто готов взяться за разработку подобного приложения, отпишитесь пожалуйста, все более детально обсудим в личных сообщениях.