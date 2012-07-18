Доработать поле вывода брендов в интернет-магазине

Здравствуйте. Необходимо написать копию прокси-чекера представленного на этом сайте: http://tinyurl.com/7xzd78c Возможности скрипта должны быть такие же + нужно добавить ограничение на количество проверяемых прокси серверов (не больше 2000 за раз) и многопоточность, что бы ...