Доработать поле вывода брендов в интернет-магазине

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Сайт www.iza-bella.ru , движок - FlyCms 1.0 (phpшный с открытым кодом).

В шапке можно видеть поле Бренды, раскрывающийся список.

Проблемы:

1. В него не вмещается количество продаваемых брендов.

2. Некоторые бренды имеют длинные названия, и не вмещаются в данный список.

Требуемые решения проблем:

1. Сделать двухколоночный вывод брендов, например как это реализовано например на shoes-bags.ru при наведении на любую букву алфавита.

2. Расширить поле с брендами по ширине.

Срок - сегодня-завтра.

Вопросы? Цена?

13 лет назад
siteprojects
Михаил 
41 год
18 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

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