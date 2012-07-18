Поменять оформление раздела портфолио. Joomla

Есть сайт на Joomla, нужно сделать модуль портфолио, как на Neocinema.ru

Т.е. нужно сделать отдельный раздел в админке, в котором можно будет создавать неограниченное количество страниц. Каждая новая страница должна отображаться в разделе портфолио нашего сайта под своим номером: 1, 2, 3 и т.д.

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