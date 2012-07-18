Программист, который взялся за разработку поиска, после получения предоплаты, мягко говоря отказался доделывать поиск, как нужно, в итоге получился незавершенный поиск, который нужно доработать! http://snasti-rybolova.ru/spinningi/ вот сам поиск сбоку. Он сделан на аджаксе, работает ...
Поменять оформление раздела портфолио. Joomla
Есть сайт на Joomla, нужно сделать модуль портфолио, как на Neocinema.ru
Т.е. нужно сделать отдельный раздел в админке, в котором можно будет создавать неограниченное количество страниц. Каждая новая страница должна отображаться в разделе портфолио нашего сайта под своим номером: 1, 2, 3 и т.д.
Стоимость работы указывайте, пожалуйста, в комментариях.
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