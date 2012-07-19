Исправить ошибку: Upload Error: 302

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Закрыт3 заявки131 просмотр

Здравствуйте.

Заходя на сайт http://ecovod-pump.ru/ в админку.

При новой загрузки картинки, в текст появляется ошибка Upload Error: 302

Далее невозможно загрузить новые картинки на сайт через админку. Это надо исправить.

Вот ссылка на видео где все подробно описано.

http://files.mail.ru/8VKQM0

13 лет назад
mainframe_lab
Андрей 
41 год
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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