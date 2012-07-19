Нужен парсер

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Закрыт3 заявки178 просмотров

Нужен парсер который будет парсить компьютерное железо с я ндекс маркета фото и описание. нАШ САЙТ выдает csv файл я его буду заполнять товаром грузить на сайт и парсить фото и картинки

13 лет назад
temana
Артем 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров