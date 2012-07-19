Программист, который взялся за разработку поиска, после получения предоплаты, мягко говоря отказался доделывать поиск, как нужно, в итоге получился незавершенный поиск, который нужно доработать! http://snasti-rybolova.ru/spinningi/ вот сам поиск сбоку. Он сделан на аджаксе, работает ...
Фильтр товаров virtuemart
Нужен простенький фильтр товаров для виртуемарта с возможностью в дальнейшем его доработать и расширить возможности.
Нужны следующие параметры:
Цена: от ... до ...
Производитель: ...
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