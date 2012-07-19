Фильтр товаров virtuemart

Есть сайт на Joomla, нужно сделать модуль портфолио, как на Neocinema.ru Т.е. нужно сделать отдельный раздел в админке, в котором можно будет создавать неограниченное количество страниц. Каждая новая страница должна отображаться в разделе портфолио ...