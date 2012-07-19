Фильтр товаров virtuemart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки119 просмотров

Нужен простенький фильтр товаров для виртуемарта с возможностью в дальнейшем его доработать и расширить возможности.

Нужны следующие параметры:

Цена: от ... до ...

Производитель: ...

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13 лет назад
kucjlblu
Влад 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров