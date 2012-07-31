Парсер интернет магазина, xls + фото.

Полное ТЗ во вложении.

Техническое задание на создание парсера в файлы XLS + CSV по категориям + папка с JPG/GIF. Интернет-магазин.

Цель: Подготовка БД объектов для загрузки на сайт-интернет магазина.

Версия скрипта - ShopCMS 3.0.0

По существу:

вот страница импорта - http://clip2net.com/s/25Max

В ней видно, что скрипту, в общем-то, все равно, как называются столбцы, и сколько их. Это мы дорабатывали в самом движке уже руками. Все можно назначить руками. Все, что не опознано системмой, по умолчанию ставится как "дополнительный параметр". Поэтому особых суровых требований к парсеру и результатам нету. Только чтоб в них адекватная информация была, в самих ячейках.

Задачи:

1. Создание общей БД в файле- xls/csv БЕЗ дополнительных столбцов

2. Создание CSV по разделам с дополнительными столбцами*

3. Парсинг фотографий в отдельную папку.

4. Подстановка фотографий в соответствующий столбец в CSV по принципу «1-я фотка – превью, 2-я - общий вид, 3-я – оригинал (открывается на сайте при нажатии)».

Разделы к парсингу (включая все возможные подкатегории):

Конечный результат: web-скрипт – парсер, размещенный на хостинге, с возможностью настройки через web-интерфейс + инструкция по пользованию.

Комментарии:

1. Указывайте бюджет и сроки, чтобы можно было закрыть тендер.

2. Дополнительные комментарии или вопросы – в тендере, в личке могу не заметить сообщение.

3. Сроки – максимально-сжатые.

4. С большими бюджетами просьба не отвечать.

5. Хотелось бы видеть именно отдельное приложение, с настройками в ini или в самой проге или web скрипт для установки на хостинг (лучший вариант)/ для работы с denwer.

По итогам - спарсенный csv/ xls/ zip с фото, инструкция по пользованию и линки на парсер + его установка на хостинг teli.ru t3, если это скрипт.