Программа для Яндекс.Директа с использованием API

Ищем программиста для написания небольшой программы для работы с директом http://api.yandex.ru/direct/

Прошу откликаться на вакансию только кандидатов хорошо знакомых с директом и с API.

Программа должна удалять фразы из объявлений с низким CTR.

В настройках задаем:

1. частоту проверки компаний (как часто программа должна обрабатывать зданные)

1.2. настройка расписания проверки

2.с какого кол-ва показов обрабатывать фразы. Например: не обрабатывать фразу с кол-вом показов за все время меньше чем 200 показов.

3. уровень CTR после которого объявление удаляется.

4. настройка доступа сразу к нескольким аккаунтам.

Удаленные фразы должны сохраняться в отдельный эксель файл, вместе со статистикой фразы.

Предоплата не возможна. Оплата по факту выполнения, в тот же день любыми электронными деньгами. Мы рассчитываем найти программиста для постоянного сотрудничества, т.к. есть еще не менее 5 программ, которые мы готовы отдать на исполнение сразу после выполнения этого задания.

Прошу сразу стучаться в SKYPE: pacheo0011