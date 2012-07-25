Персональный проект для Зимина Евгения (artzavod)

Самый большой успех при поиске фрилансера - это когда находишь такого, что при появлении новых задач появляется желание обратиться к одному и тому же фрилансеру. Евгений - иллюстрация самого большого успеха. Второй заказ. Второй раз = всё в срок + желанный результат.