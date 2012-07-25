Программист, который взялся за разработку поиска, после получения предоплаты, мягко говоря отказался доделывать поиск, как нужно, в итоге получился незавершенный поиск, который нужно доработать! http://snasti-rybolova.ru/spinningi/ вот сам поиск сбоку. Он сделан на аджаксе, работает ...
Персональный проект для Зимина Евгения (artzavod)
Сделать дополнительный парсер в помощь уже существующему парсеру.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $500
Ищем программиста для написания небольшой программы для работы с директом http://api.yandex.ru/direct/ Прошу откликаться на вакансию только кандидатов хорошо знакомых с директом и с API. Программа должна удалять фразы ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Задача: Написать расширение для PHP, которое будет позволять посредством вызова одной функции выполнять нужный алгоритм. Вход и выход функции - текстовые данные. Так же должен передаваться флаг ошибки выполнения. Что у ...Завершен13 лет назад
Примерно опишу задачу. Есть готовый сайт, с вёрсткой и наполнением. В силу того, что из него нужно сделать полноценный интернет магазин, необходим перенос на соответствующую CMS. Из того, что должна уметь цмс: ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Полное ТЗ во вложении. Техническое задание на создание парсера в файлы XLS + CSV по категориям + папка с JPG/GIF. Интернет-магазин. Цель: Подготовка БД объектов для загрузки на ...Завершен13 лет назад
Нужен простенький фильтр товаров для виртуемарта с возможностью в дальнейшем его доработать и расширить возможности. Нужны следующие параметры: Цена: от ... до ... Производитель: ... Поиск - ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Сайт www.iza-bella.ru , движок - FlyCms 1.0 (phpшный с открытым кодом). В шапке можно видеть поле Бренды, раскрывающийся список. Проблемы: 1. В него не вмещается количество продаваемых брендов. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $50
Есть сайт на Joomla, нужно сделать модуль портфолио, как на Neocinema.ru Т.е. нужно сделать отдельный раздел в админке, в котором можно будет создавать неограниченное количество страниц. Каждая новая страница должна отображаться в разделе портфолио ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
На странице много таких элементов с чекбоксами: Футболка со слоном Нужно реализовать ...Завершен13 лет назад
Здравствуйте, уважаемые профессионалы! Требуется разработка личного кабинета пользователя. 1. Регистрация пользователя 2. После регистрации пользователь получает свою реферальную ссылку. 3. Возможность переписки личными сообщениями между рефералами. ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад