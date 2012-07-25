Персональный проект для Зимина Евгения (artzavod)

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка112 просмотров

Сделать дополнительный парсер в помощь уже существующему парсеру.

13 лет назад
Aladdinps
43 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

artzavod
Евгений 
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$150
3 дня
Самый большой успех при поиске фрилансера - это когда находишь такого, что при появлении новых задач появляется желание обратиться к одному и тому же фрилансеру. Евгений - иллюстрация самого большого успеха. Второй заказ. Второй раз = всё в срок + желанный результат.
Спасибо за интересный проект! Приятно было поработать!

Заявки фрилансеров

artzavod
Евгений 
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад