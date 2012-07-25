Сделать всплывающее окно (Wordpress)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка145 просмотров

Доброго времени суток, господа фрилансеры.

Необходимо сделать всплывающее окно справа для сайта http://ceramicstroi.ru/

Всплывающее окно должно быть сделано ввиде плагина, должна быть возможность поменять текст непосредственно в админке, без ковыряния в коде. Дизайн окна есть в PSD (исполнителю в личку).

ПОМЕНЯТЬ Хэдэр - необходимо на существующий хэдер наложить надпить, затем сделать все цельным рисунком и опубликовать на сайте. Шрифты и как выглядет надпись - все есть (исполнителю в личку).

Жду ваших предложений

P.S. По срокам желательно все сделать Сегодня, край завтрадо 5 вечера.

В заявке сразу пишите цену за которую готовы работать. Все заявки без цен будут игнорироваться.

WordPress
13 лет назад
Vadimjk53
Вадим 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
55 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

djtelega
Олег 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$60
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djtelega
Олег 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад