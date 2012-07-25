Сделать всплывающее окно (Wordpress)

Доброго времени суток, господа фрилансеры.

Необходимо сделать всплывающее окно справа для сайта http://ceramicstroi.ru/

Всплывающее окно должно быть сделано ввиде плагина, должна быть возможность поменять текст непосредственно в админке, без ковыряния в коде. Дизайн окна есть в PSD (исполнителю в личку).

ПОМЕНЯТЬ Хэдэр - необходимо на существующий хэдер наложить надпить, затем сделать все цельным рисунком и опубликовать на сайте. Шрифты и как выглядет надпись - все есть (исполнителю в личку).

Жду ваших предложений

P.S. По срокам желательно все сделать Сегодня, край завтрадо 5 вечера.

В заявке сразу пишите цену за которую готовы работать. Все заявки без цен будут игнорироваться.