Объединить с CMS Moodle

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка150 просмотров

Приветствую

Нужен программист со знанием системы moodle

Нужно объединить с CMS для удаленного обучения курсам

Кто работал с этой системой,оставляйте контакты

13 лет назад
pa_apelsin
40 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров