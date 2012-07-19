Требуется исправить существующий скрипт. Основа: kickassapp.com Все исходники имеются. Для связи: ICQ 368858201 [email protected]
Объединить с CMS Moodle
Приветствую
Нужен программист со знанием системы moodle
Нужно объединить с CMS для удаленного обучения курсам
Кто работал с этой системой,оставляйте контакты
Заявки фрилансеров
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