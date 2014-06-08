Скрипт – обработать данные и переслать

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен12 заявок195 просмотров

Нужно написать скрипт обратной связи, который

1 соберет вводимые данные,

2 проверит на заполнение всех полей, при необходимости сообщит посетителю ,какое поле не заполнено

3 перед отправкой данных попросит посетителя проверить еще раз телефон. Если телефон в порядке, форма отсылается, если указан неверный телефон, дается возможность исправить номер

4 сохранит данные в текстовом файле

5 перешлет данные через другой скрипт(скрипт будет предоставлен)

6 после отправки данных, переведет посетителя на нужную страницу. На странице нужно генерировать текст с благодарностью и упоминанием имени посетителя, которое он ввел в форму обратной связи.

Пожалуйста, указывайте цену и сроки.

13 лет назад
Argo_com
45 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

alex1001222
Алексей 
31 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$20
2 дня
Комментарий
Четко сформулированное тех. задание, знает, чего хочет; самодеятельности не любит, во время выполнения лишнего не требует - все именно так, как оговаривалось в начале. Оплатил сразу после сдачи проекта. Работать понравилось, рекомендую.

Заявки фрилансеров

alex1001222
Алексей 
31 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад