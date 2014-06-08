Скрипт – обработать данные и переслать

Нужно написать скрипт обратной связи, который

1 соберет вводимые данные,

2 проверит на заполнение всех полей, при необходимости сообщит посетителю ,какое поле не заполнено

3 перед отправкой данных попросит посетителя проверить еще раз телефон. Если телефон в порядке, форма отсылается, если указан неверный телефон, дается возможность исправить номер

4 сохранит данные в текстовом файле

5 перешлет данные через другой скрипт(скрипт будет предоставлен)

6 после отправки данных, переведет посетителя на нужную страницу. На странице нужно генерировать текст с благодарностью и упоминанием имени посетителя, которое он ввел в форму обратной связи.

Пожалуйста, указывайте цену и сроки.