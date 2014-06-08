Образец скрипта для Maya 2010: https://dl.dropbox.com/u/13122190/shs_OBJSeqImporter_v155.zip Тестовая Obj секвенция: https://dl.dropbox.com/u/13122190/NHW_Seq_0345-0350.zip 1) Нужен скрипт идентичный скрипту выше, но для Maya 2013 (выше). 2) Скрипт ...
Скрипт – обработать данные и переслать
Нужно написать скрипт обратной связи, который
1 соберет вводимые данные,
2 проверит на заполнение всех полей, при необходимости сообщит посетителю ,какое поле не заполнено
3 перед отправкой данных попросит посетителя проверить еще раз телефон. Если телефон в порядке, форма отсылается, если указан неверный телефон, дается возможность исправить номер
4 сохранит данные в текстовом файле
5 перешлет данные через другой скрипт(скрипт будет предоставлен)
6 после отправки данных, переведет посетителя на нужную страницу. На странице нужно генерировать текст с благодарностью и упоминанием имени посетителя, которое он ввел в форму обратной связи.
Пожалуйста, указывайте цену и сроки.
Выбранный исполнитель
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