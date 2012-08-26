Сайт-каталог продукции

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен14 заявок301 просмотр

требуется создать сайт - каталог продукции

текущий сайт: work-mebel.ru

Дизайн и верстка есть, нужна натяжка верстки на движок и настройка самого движка.

Небольшая часть работы выполнена на drupal, исполнитель может выбрать систему по своему вкусу.

Предлагайте сумму и сроки.

Предоплата возможна только в случае безопасной сделки

Drupal
13 лет назад
sanmon1985
Александр 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

vovasl
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад
$230
12 дней
Отлично выполненная работа, все пожелания учтены, качеством довольны. Советую для сотрудничества
Заказчик четко поставил задачу, все возникающие вопросы разъяснены. Оплата вовремя, без задержек. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

vovasl
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад