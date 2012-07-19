Сайт натянуть на движок

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки99 просмотров

Надо натянуть сайт на движок http://a-futbolki.ru/

6 страниц которые есть, надо оставить на прежних URL

Ваши предложения по движку, цене и срокам?

13 лет назад
m0965536
Татьяна 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доработка функционала

    $1000

    Необходимо доработать небольшой функционал проекта на самописной CMS 1) доработка формы выбора стран , по аналогии с http://www.skype.com/intl/ru/prices/pay-monthly/ сейчас работает по упрощённой схеме вот так http://www.telecom-easy.eu/ru/?ac=packets нужно ...

    AJAXJavaScriptjQuery
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Скрипт – обработать данные и переслать

    Нужно написать скрипт обратной связи, который 1 соберет вводимые данные, 2 проверит на заполнение всех полей, при необходимости сообщит посетителю ,какое поле не заполнено 3 перед отправкой данных попросит ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Написать скрипт по импорту Obj секвенции Мaya2010

    Образец скрипта для Maya 2010: https://dl.dropbox.com/u/13122190/shs_OBJSeqImporter_v155.zip Тестовая Obj секвенция: https://dl.dropbox.com/u/13122190/NHW_Seq_0345-0350.zip 1) Нужен скрипт идентичный скрипту выше, но для Maya 2013 (выше). 2) Скрипт ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Отредактировать плагины для браузеров

    $20

    Здравствуйте. Для нашего сайта давно создавались 3 плагина: для Opera, Chrome, Firefox. Но пришлось переехать на другой домен и плагины больше не работают. Необходимо поменять домен в плагинах для трех браузеров. ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Объединить с CMS Moodle

    $500

    Приветствую Нужен программист со знанием системы moodle Нужно объединить с CMS для удаленного обучения курсам Кто работал с этой системой,оставляйте контакты

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написать скрипт

    Уважемые дамы и господа! Нужно написать скрипт скайпкастов, аналог liberalparty.ru/scast . Робота срочная, нужно выполнить на высшем уровне.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Исправить ошибку: Upload Error: 302

    Здравствуйте. Заходя на сайт http://ecovod-pump.ru/ в админку. При новой загрузки картинки, в текст появляется ошибка Upload Error: 302 Далее невозможно загрузить новые картинки на сайт через админку. Это надо исправить. ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать всплывающее окно (Wordpress)

    Доброго времени суток, господа фрилансеры. Необходимо сделать всплывающее окно справа для сайта http://ceramicstroi.ru/ Всплывающее окно должно быть сделано ввиде плагина, должна быть возможность поменять текст непосредственно в админке, без ковыряния ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужен парсер

    Нужен парсер который будет парсить компьютерное железо с я ндекс маркета фото и описание. нАШ САЙТ выдает csv файл я его буду заполнять товаром грузить на сайт и парсить фото и картинки

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад