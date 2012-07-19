Приватно для web-ilv

для http://www.weblancer.net/users/web-ilv/

надо доработать сайт drivixhome.ru

по ТЗ:

1) Когда наводишь курсор на кнопки «предметы кухни», «посуда для готовки», «весы», выдвигается список с иконками.

Во всех выдвигающихся списках нужно удалить иконки, оставить только название подгруппы.

2) Все синие и серые буквы переделываем на черные. И значки домика и конвертика тоже. (в верхнем правом углу)

3) Под надписью Drivixhome, надпись «Телефон многоканальный» удаляем.

4) Цифры номера телефона делаем одного шрифта, одной жирности и поменьше.

5) снизу черта - надо под есть пустые интервалы - вот надо суммарно уменьшить на 7 пикселей.

6) Товары надо сделать , как тут - http://www.vialli-design.com/ru/products.php?kateg...

нужно точную копию:

- расположения товаров (друг под другом)

- расположения дополнительных картинок (под главной картинкой)

- расположения описания товара рядом с главной картинкой (т.е. каждому товару не нужна отдельная страница)

- шрифт названия и описания товара

- размер картинок – главной и дополнительных

- то, как картинки увеличиваются

- качество картинок в исходном виде на лице сайта и в увеличенном виде. (Почему фотки на лице сайта сплющенные?? ) - http://drivixhome.ru/cat/20