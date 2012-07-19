Здравствуйте! Нужно натянуть дизайн иностранного сайта на бесплатный движок (vamshop,osCommerce) При хорошем исполнении работы,будут еще заказы подобного рода.
Приватно для web-ilv
для http://www.weblancer.net/users/web-ilv/
надо доработать сайт drivixhome.ru
по ТЗ:
1) Когда наводишь курсор на кнопки «предметы кухни», «посуда для готовки», «весы», выдвигается список с иконками.
Во всех выдвигающихся списках нужно удалить иконки, оставить только название подгруппы.
2) Все синие и серые буквы переделываем на черные. И значки домика и конвертика тоже. (в верхнем правом углу)
3) Под надписью Drivixhome, надпись «Телефон многоканальный» удаляем.
4) Цифры номера телефона делаем одного шрифта, одной жирности и поменьше.
5) снизу черта - надо под есть пустые интервалы - вот надо суммарно уменьшить на 7 пикселей.
6) Товары надо сделать , как тут - http://www.vialli-design.com/ru/products.php?kateg...
нужно точную копию:
- расположения товаров (друг под другом)
- расположения дополнительных картинок (под главной картинкой)
- расположения описания товара рядом с главной картинкой (т.е. каждому товару не нужна отдельная страница)
- шрифт названия и описания товара
- размер картинок – главной и дополнительных
- то, как картинки увеличиваются
- качество картинок в исходном виде на лице сайта и в увеличенном виде. (Почему фотки на лице сайта сплющенные?? ) - http://drivixhome.ru/cat/20
Выбранный исполнитель
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