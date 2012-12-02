Сайт знакомств

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Завершен2 заявки188 просмотров

Drupal.

необходимо добавить функциональные блоки (регистрация пользователей и страничка сообщений) исправить недочеты. Создать Функционал персонального кабинета (написать модуль)

Возможна работа с почасовой оплатой. Проверка через teamlab/

Детализация задач по запросу.

Drupal
13 лет назад
Alexx535
Алексей 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

krecu
40 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$15
10 дней
Проработали вместе почти три месяца. вопросов нет -ответственный, грамотный человек+ отличный специалист
Рекомендую!

Заявки фрилансеров

krecu
40 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад

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