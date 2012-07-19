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Фильтр для магазина на MODx
Требуется реализовать фильтр для магазина на MODx.
К кандидату знание: php, jquery, modx.
Оплата по факту, срок к понедельнику(исключительно)
Заявки фрилансеров
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