Фильтр для магазина на MODx

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки134 просмотра

Требуется реализовать фильтр для магазина на MODx.

К кандидату знание: php, jquery, modx.

Оплата по факту, срок к понедельнику(исключительно)

jQueryMODXPHP
13 лет назад
sias
41 год
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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