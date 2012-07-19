Аналог сервиса.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка118 просмотров

Требуется разработать полный аналог действующего онлайн-сервиса, за исключением некоторых модулей.

13 лет назад
Andre1
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров